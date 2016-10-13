МГУ имени М.В. Ломоносова и ЕвроХим собрали школьных учителей химии

13-16 октября МГУ имени М.В. Ломоносова и ЕвроХим проводят на базе Химического факультета Международный форум учителей химии из регионов присутствия компании в России и Казахстане. Тема форума – «Основы химической науки для школьников», а приурочен он к Всемирному дню удобрений, который отмечается по всей планете 13 октября. Цель форума – повышение профессиональной квалификации учителей, совершенствование преподавания химической науки в средних школах, обмен опытом. Программа форума включает четыре учебные сессии, встречи с ведущим российскими учеными-химиками и преподавателями-методистами. В этом году в Форуме примут участие сразу трое учителей из г. Невинномысска: В.Б. Кубышева, Г.Н. Перепелина и Л.Н. Сгиблова.

Международный форум учителей химии – часть комплексной программы ЕвроХима по развитию химического образования и подготовке кадров для химической отрасли. На уровне средней школы формируются интерес детей к профессии химика и начальные знания предмета, поэтому ЕвроХим инвестирует в поддержку школ и подготовку учителей, в повышение качества химического образования в регионах. На средства компании в девяти регионах России, Литвы и Казахстана создана и оснащена средствами обучения и расходными материалами сеть из 34 школьных классов-лабораторий по химии, естественным наукам и экологии. Эти классы являются трамплином для поступления выпускников в лучшие вузы России. ЕвроХим инвестирует в обучение талантливых молодых химиков, которые в дальнейшем придут в промышленность и науку.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161013/mgu_imeni_mv_lomonosova_i_evrokhim_sobrali_shkolnykh_uchiteley_k_97227.html