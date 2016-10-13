8,5 тысяч рублей мелочью украл из кофейного аппарата на АЗС житель Ставрополья

В Апанасенковском районном суде вступил в законную силу приговор в отношении некоего гражданина., признанного виновным в краже. На территории АЗК АО «НК «Роснефть-Ставрополье», он подошел к кофейным аппаратам, разбил шторку окна выдачи напитков, повредил держатель стакана и ограждение зоны выдачи напитков и просунув руку, похитил из накопителя – монеты различного достоинства на общую сумму 8500 рублей. Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание – штраф в 10 000 рублей, рассказала С. Щербатюк, помощник председателя Апанасенковского райсуда.

http://www.stapravda.ru/20161013/85_tysyach_rubley_melochyu_ukral_iz_kofeynogo_apparata_na_azs_zh_97230.html