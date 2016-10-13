Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
13 октября 2016 г.

8,5 тысяч рублей мелочью украл из кофейного аппарата на АЗС житель Ставрополья

В Апанасенковском районном суде вступил в законную силу приговор в отношении некоего гражданина., признанного виновным в краже. На территории АЗК АО «НК «Роснефть-Ставрополье», он подошел к кофейным аппаратам, разбил шторку окна выдачи напитков, повредил держатель стакана и ограждение зоны выдачи напитков и просунув руку, похитил из накопителя – монеты различного достоинства на общую сумму 8500 рублей. Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание – штраф в 10 000 рублей, рассказала С. Щербатюк, помощник председателя Апанасенковского райсуда.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161013/85_tysyach_rubley_melochyu_ukral_iz_kofeynogo_apparata_na_azs_zh_97230.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Александровский район
8,5 тысяч рублей мелочью украл из кофейного аппарата на АЗС житель Ставрополья
Житель Ставрополья сжег себя в автомобиле
Волонтеры в Александровском районе помогли пожилым людям
В селе Александровском прошел футбольный турнир памяти ветерана спорта И. Луганского
В Александровском районе спешат завершить осенние полевые работы
Происшествия
Инспекторы ДПС в Пятигорске помогли вернуть родителям пропавшего малыша
В Советском районе трактор столкнулся с легковым автомобилем
Нейтрализованный в Дагестане главарь банды причастен к убийствам военнослужащих и гражданских лиц
Житель Буденновска похитил с клумбы саженцы ели и туи
Дезодорант, шампунь и 47 плиток шоколада украли воры из магазина в Невинномысске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!