Вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин провел совещание в Ессентуках.

В Ессентуках состоялось совещание о проблемах развития топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа. Его вел заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Хлопонин. В обсуждении участвовали Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Открывая совещание, Александр Хлопонин отметил, что ситуация в топливно-энергетическом комплексе сегодня одна из самых острых:

– Сегодня наметилась положительная динамика в ряде регионов по увеличению собираемости платежей – в целом за девять месяцев этого года собрано на 775 миллионов рублей больше. Однако задолженность регионов при этом сохраняется.

Александр Хлопонин заявил, что регионам СКФО необходимо активизировать работу по собираемости платежей за газ и электроэнергию. По его мнению, необходимо принимать более серьезные меры в отношении недобросовестных предприятий вплоть до возбуждения уголовных дел и изъятия имущества через суд.

– Если мы увидим, что ситуация не сдвигается с «мертвой точки», то вынуждены будем принимать меры, связанные с эффективностью выполнения должностных обязанностей в регионах, – подчеркнул Александр Хлопонин.

Отдельно на совещании говорили о проблеме хищения нефти и газа. По мнению вице-премьера: – Это вопрос исключительно политической воли руководителей регионов, прозрачности и эффективности работы в отрасли, в том числе и правоохранительных органов.

По данным Следственного комитета РФ в 2015 году было возбуждено 25 уголовных дел, а за неполный 2016-й – 16. Тем не менее, Александр Хлопонин потребовал активизировать работу по выявлению и пресечению фактов хищения энергоресурсов.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, в свою очередь, обратил внимание участников совещания на такие проблемные направления, как: вопросы имущественного комплекса, тарифов ЖКХ и проблемы эффективности частных предприятий, оказывающих услуги потребителям ресурсов:

– Нужен четкий план действий, чтобы можно было измерять и оценивать результаты.

По итогам совещания принято решение актуализировать дорожные карты субъектов СКФО, мероприятия которых направлены на нормализацию ситуации в топливно-энергетической сфере на Северном Кавказе, и до первого ноября подготовить доклад в Правительство Российской Федерации.

http://www.stapravda.ru/20161012/vitsepremer_pravitelstva_rf_aleksandr_khloponin_provel_soveschan_97200.html