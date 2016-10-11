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11 октября 2016 г.

В выходные на Ставрополье прошли ярмарки «Выходного дня»

В минувшие выходные в Ставрополе и Георгиевске, а также Андроповском, Благодарненском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Новоалександровском, Петровском, Предгорном и Туркменском районах прошли ярмарки «выходного дня». В них приняли участие сельхозпроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств, сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. На ярмарках в широком ассортименте была представлена продукция производителей края более 50 тонн на сумму около 5,2 млн. рублей. Активное участие в ярмарках приняли хозяйства Арзгирского, Апанасенковского, Благодарненского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Курского, Петровского, Нефтекумского, Труновского, Левокумского, Шпаковского и других районов.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161011/v_vykhodnye_na_stavropole_proshli_yarmarki_vykhodnogo_dnya_97122.html
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