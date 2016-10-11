Три года колонии «заработал» житель Пятигорска, укусивший полицейского

Суд вынес приговор в отношении Сергея Печалова. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, рассказали в краевом управлении СКР. Следствием и судом установлено, что 18 октября 2015 года Печалов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в здании отдела МВД России по Пятигорску, оказал неповиновение законному требованию помощника оперативного дежурного дежурной части, отказываясь пройти в камеру для административно задержанных и оскорбляя сотрудника полиции. При помещении его в камеру и применении к нему специальных средств – наручников, он укусил полицейского за палец, причинив ему телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.

Приговором суда Печалову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

http://www.stapravda.ru/20161011/tri_goda_kolonii_zarabotal_zhitel_pyatigorska_ukusivshiy_politse_97168.html