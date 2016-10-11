Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2016 года

По итогам работы за 9 месяцев 2016 года Ставропольский региональный филиал АО «Россельхозбанк» обеспечил финансирование жителей и бизнеса региона на сумму порядка 6 млрд рублей. Основная часть средств – более 3,7 млрд рублей – была направлена на финансовую поддержку представителей агропромышленного комплекса, в том числе 1,2 млрд рублей – на проведение сезонных работ. Заемные средства позволили сельхозпредприятиям своевременно и полномасштабно подготовить всю необходимую материально-техническую базу для успешного проведения посевной и уборочной кампаний на Ставрополье.

Филиал продолжает укреплять позиции в сегменте розничного кредитования. С начала текущего года по 01.10.2016 г. филиал выдал населению края 2,2 тыс. кредитов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью среди клиентов банка пользуются ипотечные и потребительские кредитные продукты. Так, по итогам 9 месяцев 2016 года филиал утроил объем ипотечного кредитования, выдав на улучшение жилищных условий около 350 млн рублей и удвоил объем выдачи кредитов на потребительские цели, профинансировав жителей региона по данному направлению на сумму порядка 250 млн рублей.

Активная работа также ведется в направлении развития карточного бизнеса. По состоянию на 01 октября 2016 года, количество держателей платежных карт, эмитированных Ставропольским филиалом Россельхозбанка, превысило 57 тысяч человек, при этом 7 тысяч жителей края оформили карты в текущем году.

В текущем году Ставропольский филиал Банка демонстрирует активный рост ресурсной базы. Так, объём привлеченных средств клиентов филиала к 1 октября 2016 года превысил 14 млрд рублей, увеличившись с начала года на 27%. При этом объём привлечённых средств корпоративных клиентов за 9 месяцев вырос на 55% (до 6 млрд рублей), населения — на 12% (до 8,2 млрд рублей).

«Положительная динамика основных показателей и рост клиентской базы говорят о том, что продукты и услуги Банка пользуются спросом, и мы стремимся делать все возможное, чтобы оправдать доверие наших клиентов», – прокомментировал директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161011/stavropolskiy_regionalnyy_filial_ao_rosselkhozbank_podvel_itogi__97159.html