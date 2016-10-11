Крупный пожар в кафе произошел в Ессентуках

В понедельник вечером загорелась кровля расположенного в центральной части Ессентуков кафе «Эгоист». Как сообщила пресс-служба города-курорта, пламя охватило около 650 квадратных метров. Пожар оказался настолько сложным, что на помощь ессентукским огнеборцам пришлось привлечь пожарных из Железноводска, Кисловодска, Лермонтова, Пятигорска, Минеральных Вод и Предгорного района. Работали 10 цистерн, одна автолестница, 43 человека личного состава.

По информации начальника пожарной части города Ессентуки Дмитрия Сидоркина, огонь уничтожил 400 квадратных метров перекрытия кафе и повредил перекрытие пристроенного магазина розничной вещевой торговли на площади 200 квадратных метров. Среди сотрудников и посетителей кафе жертв и пострадавших нет.

http://www.stapravda.ru/20161011/krupnyy_pozhar_v_kafe_proizoshel_v_essentukakh_97153.html