XV Кубок Ставропольского края по художественной гимнастике разыграли в Кисловодске

Два дня лучшие гимнастки со всего Ставрополья демонстрировали мастерство в Кисловодске, где проходил XV Кубок Ставропольского края.

Впервые этот кубок «художницы» разыграли в 2002 году. Тогда на гимнастический помост вышли 11 команд. Нынче за кубок, как в групповых упражнениях, так и в индивидуальном многоборье, боролись 180 гимнасток из 25 команд.

Как пояснил заместитель министра физической культуры и спорта СК Владимир Янушкин, у ставропольских гимнасток есть весомые стимулы участвовать в розыгрыше краевого кубка. По итогам соревнований в Кисловодске будет выбрана команда, которой в нынешнем году доверят отстаивать цвета Ставрополья на чемпионате Российской Федерации. Так что каждая гимнастка понимала – выход на всероссийский помост может предопределить ее дальнейшую спортивную карьеру. Благо, достойный пример находился буквально перед глазами: среди судей турнира в Кисловодске была Лариса Савченкова-Пушкина – чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях. Те гимнастки, кому не посчастливилось попасть в сильную команду, получили шанс пробиться на всероссийский помост в индивидуальном многоборье.

Наконец, судейская бригада во главе с заслуженным тренером России Галиной Шафровой объявила результаты Кубка Ставропольского края – 2016. В групповых упражнениях по программе мастеров спорта второе и третье места заняли соответственно первая и вторая сборные Пятигорска. Победила же в этой самой престижной категории сборная команда города Ставрополя. Как сказала заслуженный тренер СССР и России Эмма Овсянникова, именно эта команда будет представлять Ставрополье на чемпионате России. А вот на престижнейших соревнованиях «Надежды России», которые пройдут в Казани, наш край представят пятигорчанки: Вера Шипилова и Есения Ем. Они завоевали два первых места в индивидуальном многоборье по программе кандидатов в мастера спорта. Вслед за ними пять последующих строчек в итоговом протоколе заняли девушки из Ставрополя. Таким образом, ставропольская и пятигорская школы художественной гимнастики подтвердили свое высокое реноме как в групповых, так и в индивидуальных состязаниях.

По ходу турнира произошло знаменательное и весьма приятное событие: Эмма Овсянникова вручила президенту федерации художественной гимнастики Ставропольского края Светлане Федуновой благодарственное письмо Всероссийской федерации художественной гимнастики. Президент федерации и главный тренер сборной команды Ирина Винер – Усманова в связи с юбилеем поблагодарила Светлану Федунову за «многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, а также за большой вклад в развитие и популяризацию художественной гимнастики».

http://www.stapravda.ru/20161010/xv_kubok_stavropolskogo_kraya_po_khudozhestvennoy_gimnastike_raz_97109.html