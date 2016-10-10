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10 октября 2016 г.

ВТБ снизил ставки по программе «Снижение платежа»

Банк ВТБ изменил процентные ставки по программе «Снижение платежа» на 1-2 п.п. Теперь минимальная процентная ставка для корпоративных клиентов в рамках программы «Люди дела» и сотрудников МВД РФ составляет 16,9% годовых, для корпоративных клиентов – 19,9% годовых, для клиентов «открытого рынка» – 21,9%годовых.  

Программа «Снижение платежа» позволяет объединить все кредиты клиента в один и снизить расходы по выплате долга за счет снижения процентной ставки и размера ежемесячного платежа. Данное предложение действует до 30 ноября 2016 года.

Кроме того, ВТБ предлагает специальные условия для зарплатных клиентов, которые работают в сфере образования, здравоохранения, государственных и силовых структур по ставкам от 15,9%.

Татьяна Погорелова, руководитель розничного филиала ВТБ в СКФО, отметила: «За 9 месяцев 2016 года программами «Рефинансирование» и «Снижения платежа» в регионе воспользовалось 250 человек. Мы отмечаем повышенный спрос клиентов на данные продукты и связываем это с желанием заемщиков снизить имеющуюся долговую нагрузку. Учитывая данный факт, мы сделали условия по рефинансированию для наших клиентов более доступными».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161010/vtb_snizil_stavki_po_programme_snizhenie_platezha_97121.html
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