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10 октября 2016 г.

В Ставрополе открылась конференция, посвященная Всемирному дню психического здоровья

На базе краевой клинической психиатрической больницы №1 открылась научная конференция «Психиатрия и психоневрология у лиц пожилого возраста». Она посвящена Всемирному дню психического здоровья, который ежегодно отмечается 10 октября. Специалисты, а это врачи-психиатры, психотерапевты, неврологи, первичного звена, семейные врачи, медицинские психологи, обсудят широкий спектр вопросов, в том числе, касающихся ранней диагностики и терапии психических расстройств.

Всемирный день психического здоровья был учрежден в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке ВОЗ. Его цель – проинформировать население о проблемах в этой области, о распространении депрессии, шизофрении, психических расстройств, а также о методах и способах укрепления, профилактики и лечения. Ежегодно мероприятия Дня имеют свою тематику, что дает возможность специалистам поднять множество нерешенных вопросов.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161010/v_stavropole_otkrylas_konferentsiya_posvyaschennaya_vsemirnomu_d_97107.html
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