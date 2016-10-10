В правительстве Ставропольского края подвели итоги «Золотой осени 2016»

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края под председательством губернатора Владимира Владимирова подведены итоги 18-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая Осень», участником которой традиционно стало Ставрополье.

Как сообщил первый заместитель председателя краевого правительства Николай Великдань, экспозиция Ставропольского края получила высокую оценку в разделе «Регионы России». За вклад в развитие выставки правительство Ставропольского края награждено Гран при «Золотой Осени-2016».

Многим ставропольским участникам «Золотая Осень» этого года принесла ряд престижных наград. Из 32 образцов пищевой продукции краевых производителей, 29 получили золотые медали выставки, 3 – серебряные.

Также в «Золотой Осени» принимали участие 14 племенных организаций Ставропольского края. Они представляли мясное скотоводство, овцеводство, птицеводство рыбоводство и звероводство. В номинации «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» золотой медалью и дипломом награждены 11 организаций края.

Отдельных наград – диплома выставки, золотой и серебряной медали в разных номинациях, – также было удостоено краевое Управлении ветеринарии.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161010/v_pravitelstve_stavropolskogo_kraya_podveli_itogi_zolotoy_oseni__97128.html