Победители краевого конкурса «Что мы сделали для Ставрополья» получили награды

Что мы сделали для Ставрополья / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

В Ставрополе состоялась церемония награждения победителей краевого конкурса гражданских инициатив «Что мы сделали для Ставрополья». Он был объявлен правительством СК в преддверии Дня края, а инициатором проекта выступил губернатор Владимир Владимиров. Организационные мероприятия правительство края поручило телекомпании СТВ.

В этом году было подано свыше 70 заявок из 23 муниципалитетов Ставрополья. Конкурс дал возможность заявить о себе более пятидесяти общественным организациям и объединениям края, а также 20 инициативным гражданам. Представленные проекты направлены на улучшение качества жизни ставропольцев, благоустройство среды, решение насущных проблем городов и районов. В работу по воплощению в жизнь представленных инициатив вовлечено без малого десять тысяч человек.

Оценивало заявки жюри, в состав которого вошли люди, за плечами каждого из которых не один успешно воплощенный общественный проект. Выбрать победителей оказалось непросто. Жаркие споры рассудили лишь холодные цифры. По итоговому количеству набранных баллов были определены лучшие. Они и разделили между собой общий призовой фонд конкурса, который составил один миллион рублей.

Награды вручали почетные гости. А их на праздник прибыло немало, в том числе представители правительства Ставрополья, краевой Думы и общественности.

– Мы с вами живем в прекрасном крае с хорошими и добрыми людьми, мощными, сильными традициями. Край сегодня активно и динамично развивается. А количество участников в этом конкурсе говорит о нашем общем желании делать регион еще краше и лучше, – отметил первый заместитель председателя правительства СК Иван Ковалев и подчеркнул, что очень важно создавать инициативы, которые делают жизнь лучше. Он также передал слова благодарности всем участникам за проделанную работу от главы региона.

Поздравила собравшихся и заместитель председателя ПСК, руководитель аппарата правительства края Ольга Прудникова:

– Идея замечательная, и конкурс очень душевный и очень теплый. Самое главное его качество – это настоящая человеческая искренность и такая непоказная, неформальная инициатива, которая идет снизу. И поддерживать такие вещи, мне кажется, власть просто обязана. Наш край очень богат на таланты, на невероятные инициативы, поэтому уверены, что в следующем году проектов будет больше.

Призы вручались в нескольких номинациях. В первой, «Вклад в создание благоприятной среды проживания в Ставропольском крае, в улучшение жизни сообщества», третье место и премия 50 тысяч рублей достались художественной академической галерее Aves города Железноводска. На втором месте (награда сто тысяч рублей) сельскохозяйственное ЗАО «Радуга» из поселка Радуга Новоалександровского района, а звание победителя и премию 150 тысяч рублей присудили ставропольской краевой общественной организации «Лига дворового футбола».

– Я очень рад, что наш проект оценили. Он направлен на развитие и популяризацию футбола и привлечение молодежи к любительскому спорту. Сейчас у нас 28 команд, одна даже собрана из представителей Африканского континента. Игры проходят в Ставрополе, куда приезжают команды из районов. Мы также работаем с детьми. В этом году прошли детские соревнования, но можно сказать, что они были тестовыми. В планах сделать их более масштабными. В следующем году с 1 июня откроем детский чемпионат для ребят до 16 лет. Что касается взрослых, то мы будем стараться сделать лиги и по районам Ставрополья, – отметил руководитель «Лиги дворового футбола» Олег Смолин.

«Бронзу» в номинации «Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения» выиграл Евгений Веприцкий из Пятигорска. Он собственными силами и на свои средства сделал детскую площадку. На втором месте совет ветеранов из Новоалександровского района, а выиграло в номинации СЖ «Ул. Маяковского, 15» из Ессентуков.

Победу в номинации «Лучшее общественное объединение по сохранению и развитию национальных традиций» отпраздновало ставропольское краевое патриотическое общественное движение «Знамя Победы» со своим проектом «Школа мужества «Победа глазами наследников», который содействует вовлечению молодежи в работу патриотической направленности. Главная цель акции – создание условий адаптации к самостоятельной жизни у детей-сирот и укрепление патриотического духа с помощью «Школы». Второе место разделили Сенгилеевское хуторское казачье общество и рекреационный музейный комплекс «Казачье подворье», а третье – за ногайским народным фольклорным коллективом «Каракаш».

http://www.stapravda.ru/20161010/pobediteli_kraevogo_konkursa_chto_my_sdelali_dlya_stavropolya_po_97126.html