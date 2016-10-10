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10 октября 2016 г.

IV съезд хирургов Юга России состоялся в Пятигорске

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+1 фото Фото: из архива газеты «СП»

В столице СКФО прошел традиционный съезд хирургов Юга России. В этом году форум был посвящен 70-летию Научного хирургического общества и 25-летию Ассоциации врачей хирургического профиля на КМВ. В работе съезда приняли участие свыше 500 специалистов из разных регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Он был посвящен, в первую очередь, проблемам неотложной хирургии. Специалисты обсудили хирургические аспекты сочетанных травм, венозных тромбоэмболитических осложнений, кишечной непроходимости и абдоминальной инфекции. Особое внимание было уделено вопросам детской хирургии, а также видеоэндохирургической практике. В рамках съезда работала выставка медицинского оборудования, инструментария и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161010/iv_sezd_khirurgov_yuga_rossii_sostoyalsya_v_pyatigorske_97110.html
Фотография к статье IV съезд хирургов Юга России состоялся в Пятигорске
Фото: из архива газеты «СП»
Операция
Операция
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