IV съезд хирургов Юга России состоялся в Пятигорске

+1 фото Фото: из архива газеты «СП» из архива газеты «СП»

В столице СКФО прошел традиционный съезд хирургов Юга России. В этом году форум был посвящен 70-летию Научного хирургического общества и 25-летию Ассоциации врачей хирургического профиля на КМВ. В работе съезда приняли участие свыше 500 специалистов из разных регионов России, а также стран ближнего зарубежья. Он был посвящен, в первую очередь, проблемам неотложной хирургии. Специалисты обсудили хирургические аспекты сочетанных травм, венозных тромбоэмболитических осложнений, кишечной непроходимости и абдоминальной инфекции. Особое внимание было уделено вопросам детской хирургии, а также видеоэндохирургической практике. В рамках съезда работала выставка медицинского оборудования, инструментария и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства.

http://www.stapravda.ru/20161010/iv_sezd_khirurgov_yuga_rossii_sostoyalsya_v_pyatigorske_97110.html