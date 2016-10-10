Губернатор нацелил правительство Ставрополья на конструктивную работу с новым составом ГДРФ

На еженедельном рабочем совещании губернатор Владимир Владимиров нацелил членов краевого правительства и руководителей органов исполнительной власти региона на конструктивное взаимодействие с представителями Ставрополья в Государственной Думе Российской Федерации.

Напомним, что в новый созыв Российского парламента вошли шесть ставропольцев, четверо из них заняли руководящие посты в думских комитетах. Избран представитель от края в Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

– В этом созыве Государственной Думы у Ставрополья мощное представительство, и я призываю максимально использовать содействие наших депутатов на благо края, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава региона назвал несколько первоочередных направлений взаимодействия с органами федеральной законодательной власти. В их числе, вопрос о регламенте деятельности личных подсобных хозяйств, корректировка земельных отношений, финансирование государственных программ, регулирование межбюджетных отношений, строительство ряда важных социальных объектов.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161010/gubernator_natselil_pravitelstvo_stavropolya_na_konstruktivnuyu__97129.html