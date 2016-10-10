14 школ Ставропольского края вошли в список лучших в России

Лучшие школы / «Ставропольская правда» от 11 октября 2016 г.

Министерство образования и науки РФ представило результаты рейтинга лучших российских школ за прошлый учебный год.

В краевом минобре сообщили, что 14 общеобразовательных организаций Ставрополья вошли в пять рейтингов лучших образовательных организаций страны. Стабильно высокие результаты показывает МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 5 им. А.М. Дубинного Пятигорска, которое в 2015/16 и 2014/15 учебных годах представлено в трех рейтингах (ТОП 500, ТОП лучших общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, ТОП лучших общеобразовательных организаций оборонно-спортивного профиля).

Кроме того, как отметила в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» министр образования и науки России Ольга Васильева, Ставропольский край наряду с Краснодарским и Самарской областью хорошо себя показал по сельским школам. В ТОП 200 вошли девять сельских школ Ставрополья, что на пять больше, чем в прошлом году. При этом три года подряд в рейтинг лучших входят МБОУ гимназия № 7 с. Донского Труновского района и МБОУ «СОШ № 1» ст. Ессентукской Предгорного района.

Независимый рейтинг проводился Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки Российской Федерации.

Оценка производилась на основе результатов итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, и заключительного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. А также при формировании списков учитывались независимые объективные показатели, такие как степень подготовленности учащихся к продолжению обучения в вузах и т. д.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161010/14_shkol_stavropolskogo_kraya_voshli_v_spisok_luchshikh_v_rossii_97138.html