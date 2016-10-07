Съезд заводчиков калмыцкого скота прошел в Элисте

В Элисте прошел VII съезд Национальной ассоциации заводчиков калмыцкого скота, участником которого стала и делегация Ставрополья. В его работе приняли участие представители Минсельхоза РФ, Всероссийского НИИ мясного скотоводства, отраслевых хозяйств более чем двадцати регионов России и Казахстана, занимающихся разведением крупного рогатого скота калмыцкой породы. Одной из главных тем встречи стали перспективы мясного скотоводства. По данным федерального аграрного ведомства, в структуре потребления мяса россиянами говядина составляет 20 процентов (с учетом импорта), или 15 кг в расчете на одного человека. В то же время такие страны, как Аргентина и Парагвай «съедают» аналогичного продукта в 9 раз больше.

http://www.stapravda.ru/20161007/sezd_zavodchikov_kalmytskogo_skota_proshel_v_eliste_97087.html