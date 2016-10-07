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7 октября 2016 г.

На Ставрополье мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ФСБ

Следственными органами, рассказали в краевом управлении СКР, возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки. По данным следствия, 22 июля подозреваемый передал оперуполномоченному УФСБ России по краю в Курском районе 10 тысяч рублей за избежание уголовной ответственности за незаконное пересечение границы Российской Федерации и выдворения за ее пределы. Сразу после передачи денежных средств подозреваемый был задержан.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161007/na_stavropole_muzhchina_podozrevaetsya_v_pokushenii_na_dachu_vzy_97085.html
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