Бывший муж украл у жительницы Невинномысска 5 тысяч рублей и золотое кольцо

В Невинномысске мужчина под надуманным предлогом пришел к своей бывшей супруге. После ухода гостя женщина обнаружила пропажу 5000 рублей и золотого кольца стоимостью 6000 рублей. Как выяснилось позже, ювелирное изделие бывший благоверный попросту продал, а деньги присвоил.

Теперь предприимчивому гражданину придется отвечать за содеянное по закону. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

http://www.stapravda.ru/20161007/byvshiy_muzh_ukral_u_zhitelnitsy_nevinnomysska_5_tysyach_rubley__97093.html