Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
7 октября 2016 г.

Бывший муж украл у жительницы Невинномысска 5 тысяч рублей и золотое кольцо

В Невинномысске мужчина под надуманным предлогом пришел к своей бывшей супруге. После ухода гостя женщина обнаружила пропажу 5000 рублей и золотого кольца стоимостью 6000 рублей. Как выяснилось позже, ювелирное изделие бывший благоверный попросту продал, а деньги присвоил.

Теперь предприимчивому гражданину придется отвечать за содеянное по закону. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161007/byvshiy_muzh_ukral_u_zhitelnitsy_nevinnomysska_5_tysyach_rubley__97093.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Занимаете ли вы деньги у родственников и друзей?
Происшествия
В Невинномысске задержан грабитель, забравший у 18-летнего парня машину, паспорт и деньги
Бывший муж украл у жительницы Невинномысска 5 тысяч рублей и золотое кольцо
В магазине Невинномысска стажерка украла из подсобки 10 тысяч рублей
Задержан мужчина, подозреваемый в похищении девочки в Пятигорске
На трассе «Кавказ» под колесами внедорожника погиб пешеход
Невинномысск
В Невинномысске в канун Дня города ликвидировали 17 стихийных свалок
Ставропольские гандболисты «Динамо-Виктор» переиграли московский УОР в игре ЧР
Преподавателя математики из Невинномысска Валентину Белозерову ученики называют второй мамой
Писатель из Невинномысска Владимир Кожевников на встрече с читателями рассказал о своей новой книге
Скрывавшийся 4 года преступник задержан среди пьяных дебоширов в Невинномысске

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!