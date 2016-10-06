В Ставрополе по факту безвестного исчезновения Владислава Манукова возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Промышленному району Ставрополь краевого управления СКР после проведения доследственной проверки по распространенной в ряде СМИ информации о безвестном исчезновении Владислава Манукова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство». По версии следствия, 10 сентября примерно в 12 часов дня Владислав,1993 года рождения, прогуливался со своим дедушкой в районе краевой больницы, расположенной на улице Семашко, от которого убежал в неизвестном направлении и скрылся. До настоящего времени местонахождение Владислава Манукова не установлено.

Его приметы: рост 183 сантиметра, волосы темные, стрижка короткая, худощавого телосложения. Парень – инвалид 1-й группы, болеет аутизмом. Был одет: белая бейсболка, белая рубашка с коротким рукавом, черные джинсы, черные кроссовки, светло-коричневый широкий ремень.

Следствие обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить ее по контактному телефону: 8 (8652) 29-68-47 или 02, 112. С такой просьбой обращается следственный отдел по по Промышленному району.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161006/v_stavropole_po_faktu_bezvestnogo_ischeznoveniya_vladislava_manu_97050.html