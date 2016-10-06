Фото: из архива газеты «СП»

В Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016».

В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ О. Голодец, министр образования и науки РФ О. Васильева. На мероприятии побывала и делегация Ставропольского края, в состав которой вошли победители краевых этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России» Любовь Бутенко, Елена Букша, Светлана Шагрова, Элина Герман, Галина Свенцицкая, Елена Новик-Качан, обладатели наград различного уровня в области образования Галина Голышева, Лидия Луценко, Елена Черемская. Возглавил делегацию министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра, сообщили в краевом ведомстве.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161006/stavropolskie_pedagogi_pobyvali_na_finale_konkursa_uchitel_goda__97066.html