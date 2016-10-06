Краевой турнир по спортивной стрельбе среди ветеринарных работников прошел в Александровском районе

В Александровском районе прошел турнир по спортивной стрельбе среди ветеринарных работников Ставрополья, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В соревнованиях приняло участие десять объединенных команд учреждений ветеринарии края и отраслевого управления. В итоге первое место завоевала сборная «Изобилие» в состав которой вошли представители Изобильненской, Новоалександровской и Невинномысской станций по борьбе с болезнями животных. В личном первенстве лучшим оказался Михаил Зубенко из Изобильненского района.

http://www.stapravda.ru/20161006/kraevoy_turnir_po_sportivnoy_strelbe_sredi_veterinarnykh_rabotni_97054.html