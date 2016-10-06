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6 октября 2016 г.

Краевой турнир по спортивной стрельбе среди ветеринарных работников прошел в Александровском районе

В Александровском районе прошел турнир по спортивной стрельбе среди ветеринарных работников Ставрополья

В Александровском районе прошел турнир по спортивной стрельбе среди ветеринарных работников Ставрополья, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В соревнованиях приняло участие десять объединенных команд учреждений ветеринарии края и отраслевого управления. В итоге первое место завоевала сборная «Изобилие» в состав которой вошли представители Изобильненской, Новоалександровской и Невинномысской станций по борьбе с болезнями животных. В личном первенстве лучшим оказался Михаил Зубенко из Изобильненского района.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161006/kraevoy_turnir_po_sportivnoy_strelbe_sredi_veterinarnykh_rabotni_97054.html
Фотография к статье Краевой турнир по спортивной стрельбе среди ветеринарных работников прошел в Александровском районе
В Александровском районе прошел турнир по спортивной стрельбе среди ветеринарных работников Ставрополья
В Александровском районе прошел турнир по спортивной стрельбе среди ветеринарных работников Ставрополья
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