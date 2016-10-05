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5 октября 2016 г.
В состоянии аффекта / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Житель Ставрополья осужден за убийство в состоянии аффекта

Житель Изобильненского района признан виновным в убийстве своего знакомого, совершенном в состоянии аффекта, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК. Конфликт между двумя мужчинами произошел в мае этого года около одного из кафе в станице Новотроицкой Изобильненского района. Приятели подвыпили и поссорились из-за денежного долга. После конфликта один из мужчин пошел домой, взял охотничье ружье, вернулся к месту ссоры и застрелил своего обидчика. Согласно заключению экспертов, во время совершения преступления осужденный находился в состоянии сильного душевного волнения, возникшего в связи с систематическим противоправным поведением погибшего.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161005/zhitel_stavropolya_osuzhden_za_ubiystvo_v_sostoyanii_affekta_96991.html
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