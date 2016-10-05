В УФСИН России по Ставропольскому краю состоялась встреча с выпускниками ведомственных вузов

Ряды личного состава УИС Ставрополья пополнились молодыми сотрудниками. В 2016 году окончили обучение и прибыли по распределению к новому месту службы в пенитенциарные учреждения края 19 выпускников ведомственных вузов – молодых офицеров, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю. В краевом аппарате управления состоялась их торжественная встреча с начальником УФСИН России по Ставропольскому краю полковником Владиславом Никишиным и его заместителями полковником Владиславом Виноградовым и полковником Геннадием Сергиенко. В качестве почетного гостя на торжественном мероприятии также присутствовал ветеран Великой Отечественной войны, бывший начальник УИН Минюста России по Ставропольскому краю полковник внутренней службы в отставке Александр Шубин.

У молодых сотрудников была возможность задать интересующие вопросы руководству управления.

http://www.stapravda.ru/20161005/v_ufsin_rossii_po_stavropolskomu_krayu_sostoyalas_vstrecha_s_vyp_97015.html