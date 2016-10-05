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5 октября 2016 г.
Продавцы оружия осуждены / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Продавцы оружия осуждены в Ставрополе

Промышленным районным судом Ставрополя осуждены двое жителей краевого центра, которые сбыли оружие, использованное при нападении на Новоселицкий ОВД.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, эти преступники в феврале купили на территории края пистолет, боеприпасы к нему, восемь боевых ручных гранат в комплекте с взрывателями. Через несколько дней все это «добро» они продали лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Оба обвиняемых вину признали в полном объеме, дело было рассмотрено в особом порядке. Один получил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110000 рублей. Другому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161005/prodavtsy_oruzhiya_osuzhdeny_v_stavropole_97008.html
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