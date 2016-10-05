Лучших юных чтецов стихотворений Валентины Слядневой края выбрали в Ставрополе

Более ста участников от 7 до 17 лет собрал прошедший в Ставрополе второй краевой конкурс чтецов по произведениям известного ставропольского поэта Валентины Слядневой. Его учредитель – «Литературный фонд им. В.И. Слядневой» и организатор Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой – главной целью ставят популяризацию творческого наследия поэта, развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Конкурсанты прибыли из Минеральных Вод, Нефтекумска, Георгиевска, Михайловска, Грачевского, Шпаковского районов, Ставрополя.

В этот день в библиотеке для молодежи царила прекрасная атмосфера мира героев и образов В. Слядневой. Надо сказать, что участники конкурса выбрали самые яркие поэтические и прозаические произведения, воспевшие красоту Ставрополья, его богатую историю и день настоящий. Особенно трогательно звучали строки, посвященные Великой Отечественной войне. Оценивали мастерство юных декламаторов в двух возрастных категориях два компетентных жюри под председательством заведующей литературно-драматической частью краевого Театра кукол И. Темнихановой и заместителя председателя Ставропольского отделения Союза театральных деятелей России Л. Заводновой. Они единодушно отметили хороший уровень подготовки участников, вдумчивый выбор произведений, эмоциональность исполнения.

На торжественном подведении итогов собравшихся приветствовал В. Лычагин, исполнительный директор Литературного фонда им. В.И. Слядневой, заслуженный работник культуры РФ. Он также подчеркнул достойное качество прочтения: ребята читали и слушали порой слишком серьезные, взрослые стихи, но относились к ним с полной ответственностью и пониманием.

Победителями в группе от семи до 13 лет стали Павел Криворучко (12 лет), Алена Желонкина (7 лет) и Антон Головко (12 лет) — все из краевого центра. В старшей группе лидировали Сергей Вдовченко (17 лет, Георгиевский район, ст. Незлобная), Яна Осетрова (14 лет, Ставрополь) и Дарья Похилько (14 лет, Труновский район, с. Безопасное). За яркие интересные ваыступления памятных подарков удостоены Ульяна Поминова (Шпаковский район, с. Надежда), Светлана Орехова (Ставрополь), Роман Востриков (Изобильный), Никита Мясоедов (Георгиевский район, с. Обильное), Дарья Месечко (Георгиевск), Егор Черняковский (Михайловск), Мелена Бакатова (Михайловск), Анастасия Бухарова (с. Красногвардейское), Данил Алексеенко (Ставрополь), Валентина Гадлевская (Шпаковский район, с. Надежда). В целом, по мнению специалистов, конкурс ярко показал, что дети и молодежь задумываются над многими нравственными проблемами: чести, достоинстве, любви, исторической памяти. И многие ответы на вопросы они находят в творчестве Валентины Ивановны Слядневой. Одновременно дети учатся у поэта трепетно относиться к поэтическому слову. Сокровенные мысли и переживания поэта из юных уст звучат как гимн поэзии, гимн красоте, гимн любви к родному прекрасному и могучему русскому языку.

http://www.stapravda.ru/20161005/luchshikh_yunykh_chtetsov_stikhotvoreniy_valentiny_slyadnevoy_kr_97027.html