Земля требует бережного отношения / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

ЗАКОНный интерес

Вступили в силу поправки в Земельный кодекс Российской Федерации.

Для Ставрополья, где земля является одним из ключевых ресурсов и затрагивает интересы очень большого числа людей, законодательные новшества имеют большое значение. В этой связи предлагаем комментарий нашего постоянного эксперта Романа Савичева, генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ», одного из крупнейших в стране, по версии портала «Право.ру-300».

– В целом поправок немного. И главные перемены связаны с целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения, охраной земли от негативного воздействия и загрязнения, а также с порядком ее наследования, – говорит Роман Савичев. – Так, устанавливается новый порядок распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. В частности, предусматривается, что указанные участки, расположенные на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района, и на межселенных территориях, предоставляются гражданам и юрлицам органом местного самоуправления этого района, если не установлено иное. При этом в статье 11.10 Земельного кодекса теперь определено, что схема расположения земельного участка должна утверждаться только решением органов государственной или муниципальной власти.

Также следует обратить внимание на статью 13. Ею определено понятие «охрана земель». Согласно новой редакции Земельного кодекса, это «деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленная на сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса».

По новой редакции данной статьи, для охраны сельскохозяйственных земель, в частности, применяются воспроизводство плодородия, защита от загрязнения радиоактивными элементами и другими веществами и опасными микроорганизмами, защита угодий от зарастания сорняками, деревьями и кустарниками.

При этом если какие-либо организации или граждане своими действиями ухудшили качество земель, например нарушили плодородный почвенный слой, то они обязаны за свой счет обеспечить рекультивацию этого участка, восстановить его плодородие и сделать пригодным для использования по назначению.

Также статьей 14 Земельного кодекса предусмотрено, что если земельные участки оказались загрязнены опасными химическими веществами, в том числе радиоактивными, или заражены вредными микроорганизмами, то использовать эти земли в дальнейшем можно только в особом порядке, определенном правительством страны.

Идем далее. В новой редакции статьи 39.30 определено, что сельскохозяйственные земли, в отношении которых были выявлены факты нецелевого использования или использования с нарушением закона, не могут быть переданы их арендаторам в безвозмездное пользование.

По таким же причинам, как гласит новая редакция статьи 45, земли сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты из пожизненного пользования, а также из наследственной массы.

Аналогичные поправки внесены и в статью 54, определяющую условия и порядок принудительного прекращения прав на земельный участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего использования.

Статьей 71 предусмотрен государственный надзор за целевым использованием сельскохозяйственных земель. А статьей 71.1 – порядок организации и проведения проверок соблюдения требований земельного законодательства, предусмотренных пунктом 16 статьи 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Как указано в статье 72 Земельного кодекса, такой надзор находится в компетенции муниципальных органов власти. Он может распространяться на земли, расположенные в границах сельских поселений, входящих в состав муниципального района. За исключением случаев, когда в соответствии с законом субъекта Федерации данные полномочия отдельно закреплены за органами местного самоуправления сельских поселений.

Обращаю внимание, что в статью 78 Земельного кодекса добавился важный новый пункт 4. Им определено, что сельскохозяйственные земли, расположенные на расстоянии не более 30 километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161004/zemlya_trebuet_berezhnogo_otnosheniya_96967.html