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4 октября 2016 г.
В крае будут выпускать продукцию «Интерскола» / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

В Ставропольском крае будут выпускать продукцию «Интерскола»

Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко встретился с прибывшим в край генеральным директором ООО «Интерскол 2000» Евгением Титовым.

– В первую очередь нам интересен вопрос размещения на Ставрополье производственных мощностей компании. Для этого у нас есть широкий выбор региональных индустриальных парков. К тому же региональные предприятия могут участвовать в локализации производства компонентов продукции «Интерскол», – отметил Виталий Хоценко.

Евгений Титов рассказал, что производство компонентов продуктов «Интерскола» размещено во многих регионах России, отдельные товары собираются на 95% из отечественных составляющих. В планах компании дальнейшая локализация производства, в том числе рассматривается вопрос о создании производств в новых территориях.

Особый интерес наш край представляет для дочернего предприятия компании – АО «Интерскол», выпускающего напыляемую тепло- и гидроизоляцию и машины для их нанесения. Компания рассматривает Ставрополье как перспективный регион для размещения логистического и учебного центров, а также производственной базы.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161004/v_stavropolskom_krae_budut_vypuskat_produktsiyu_interskola_96969.html
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