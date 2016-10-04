В Предгорном районе провели флеш-моб пропагандирующий светоотражатели

Более 250 участников в возрасте от 7 до 20 лет объединил флеш-моб в Предгорном районе, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Учащиеся и студенты станицы Ессентукской собрались на центральной площади, чтобы принять участие в танцевальном марафоне, посвященном пропаганде световозвращающих аксессуаров на одежде пешеходов. Под веселую музыку организаторы выстраивались в различные фигуры и скандировали в стихотворной форме призывы быть вежливыми на дороге. Пока несложные движения «Танцев с пользой» разучивали и повторяли участники, группа активистов во главе с сотрудниками ГИБДД раздавали светящиеся наклейки зрителям. За время проведения акции удалось сделать «ярче и заметнее» несколько сотен пешеходов.

http://www.stapravda.ru/20161004/v_predgornom_rayone_proveli_fleshmob_propagandiruyuschiy_svetoot_96981.html