Продукция Ставропольских предприятий пользуется спросом в крае и в других регионах России

Срок уплаты налога перенесен / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

Продукция, произведенная на Ставрополье, пользуется большим спросом как у жителей края, так и в других регионах России. Об этом на еженедельном рабочем совещании в правительстве края сообщил первый вице-премьер ПСК Николай Великдань.

Как прозвучало, в текущем году ярмарки местной сельхозпродукции прошли в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, Георгиевске и во многих сельских районах. Реализовано более 87,6 тонны продукции на сумму около 7,6 миллиона рублей.

Успехом продукция Ставрополья также пользуется у жителей Москвы. Ярмарки в столице проводятся уже полтора года, реализовано более 200 тонн продукции на сумму 50 миллионов рублей. Кроме того 7 октября начнет работу ставропольская ярмарка в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Будет представлен широкий ассортимент сыров, масла, кисломолочной продукции, колбасных изделий, сахар, крупы, овощи, фрукты и бахчевые – более 50 тонн продуктов питания. Подведены итоги исполнения краевого бюджета за девять месяцев 2016 года. Как сообщила заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко, всего в бюджет СК поступило 58,4 миллиарда рублей, что составляет 75% от плана. Это больше на 1,5 миллиарда рублей, чем за тот же период 2015 года. Расходы составили почти 61 миллиард рублей – 70,6% к плановым показателям.

Также Лариса Калинченко напомнила, что с текущего года сроки уплаты налога на имущество физических лиц федеральным законодательством перенесены на 1 ноября. Уведомления налогоплательщикам разосланы в два этапа: 27 августа и 27 сентября. Бумажные уведомления не получат лишь те, кто зарегистрировал электронный «Личный кабинет налогоплательщика». Информация о начисленных налогах им будет поступать через Интернет.

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161004/produktsiya_stavropolskikh_predpriyatiy_polzuetsya_sprosom_v_kra_96976.html