Выездная приемная регионального отделения ФСС состоялась в Изобильном

Получить ответы на волнующие вопросы, а также обратиться с жалобами и предложениями – для этого в Изобильный приехали несколько десятков человек из Изобильненского, Труновского, Новоалександровского и Красногвардейского районов.

Здесь состоялась очередная выездная приемная, организованная Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Такие приемные уже посетили 11 территорий края, к специалистам успели обратиться более ста человек, среди них пенсионеры, инвалиды, молодые семьи да и просто люди, которым была нужна соответствующая консультация.

– Как известно, 2016-й объявлен нашим отделением фонда Годом выездных приемных. Мы посетили уже большое количество территорий Ставрополья, в том числе и отдаленных. На практике стало понятно, что часто вопросы выходят за рамки наших полномочий. Поэтому сегодня в мероприятии принимают участие начальники профильных отделов, а также представители органов власти и социальных служб. Мы стараемся комплексно подходить к решению проблем, и это достигается как раз путем такого взаимодействия. До конца года есть время, и у нас в планах посещение еще нескольких районов. Мы планируем продолжать подобное общение с гражданами, однако формат встреч на следующий год еще разрабатывается, – отметил исполняющий обязанности управляющего отделением фонда Александр Писаренко.

Он также подчеркнул, что уже можно сделать некоторый срез тех обращений, которые поступают в приемную. Они касаются обеспечения техническими средствами реабилитации, своевременности их доставки, предоставления санаторно-курортных путевок и многого другого.

Похожие вопросы возникли и на встрече в Изобильном. Например, Римма Евглевская из Красногвардейского района обратилась в приемную с вопросом, касающимся технических средств. Женщина – инвалид по зрению. У нее есть необходимые устройства, которые позволяют ей видеть, в том числе и читать. Однако нет специалиста, который мог бы их подключить. А Веру Призову из Изобильненского района волновали вопросы, связанные с общественным транспортом, а также с санаторно-курортным лечением. В выездной приемной ей дали обстоятельные ответы. Люди поблагодарили организаторов и попросили устраивать подобные мероприятия почаще. Представители органов власти муниципальных образований и социальных служб тоже остались довольны. Подобное живое общение с населением помогает узнать о многих проблемах и совместно найти пути их решения.

– Формат необычный, но очень эффективный. Мы очень рады, что поучаствовали. Удалось увидеть людей, выслушать их проблемы, которые касались различных сторон жизни, – отметила начальник отдела социального развития администрации Новоалександровского района Маргарита Болдырева.

http://www.stapravda.ru/20160930/vyezdnaya_priemnaya_regionalnogo_otdeleniya_fss_sostoyalas_v_izo_96905.html