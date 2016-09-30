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30 сентября 2016 г.

В «Гармонии» начались продажи евротаунхаусов

На рынке недвижимости Ставропольского края появилась очередная новинка — евротаунхаусы. Возводят их в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя. Новая серия домов привлекает солидным внешним видом: фасад евротаунхаусов отделан цветной декоративной штукатуркой, дома увенчаны двумя колоннами, на втором этаже установлены большие окна. Стоит отметить, что в евротаунхаусах по плану проекта предусмотрено два входа, один из которых выходит на внутренний двор.

К продаже доступны евротаунхаусы площадью от 80 квадратных метров. В доме несколько больших спален и два санузла. В отличие от прошлой серии таунхаусов в евротаунхаусах предусмотрена полноценная прихожая. Дома возведены из традиционных строительных материалов. Стены выполнены из силикатного кирпича с утеплителем, фасад – монолитный, железобетонный.

В настоящее время таунхаусы охотно приобретают не только в Ставропольском крае, но и по всей России. Как показывает практика, дома европейского типа с земельными участками покупают как альтернативу городской квартире. Статистика показывает, что таунхаусы — один из немногих сегементов рынка недвижимости, демонстирующий уверенный рост на протяжении последних лет. Стоит отметить, что это относится к таунхаусам эконом-класса, стоимость которых сопоставима с ценой трехкомнатной квартиры. Не последнюю роль в этом играет и высокая инвестиционная привлекательность, а также стремление людей жить в более лучших экологических условиях.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160930/v_garmonii_nachalis_prodazhi_evrotaunkhausov_96932.html
Фотография к статье В «Гармонии» начались продажи евротаунхаусов
В «Гармонии» начались продажи евротаунхаусов
В «Гармонии» начались продажи евротаунхаусов
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