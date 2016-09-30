Уроки у ставропольских кадетов-ермоловцев начинаются с экскурса в историю

Очередной учебный день в кадетской школе имени генерала А. Ермолова краевого центра начался с экскурса в историю. Ермоловцам напомнили еще одно почти забытое имя — первого в мире полярного летчика. 30 сентября (по новому стилю) 1916 года поручик Иван Нагурский первым в мире выполнил петлю Нестерова на так называемой «летающей лодке». Из зарубежных пилотов такого рекорда на гидросамолете тогда не повторил никто. Офицер Российского военно-морского флота первым совершил полеты на самолете севернее Полярного круга у Новой Земли и у Земли Франца-Иосифа. Его именем названы мыс в архипелаге Земля Франца-Иосифа, гидрометеорологическая полярная станция «Нагурская», аэродром за Полярным кругом и пограничная застава.

В 1917 году самолет поручика по адмиралтейству Ивана (Яна) Иосифовича Нагурского был сбит над Балтикой, и он считался пропавшим без вести. Однако, как выяснилось, отважный летчик был спасен русской подводной лодкой и доставлен в госпиталь в Риге.

Кадетам интересно было узнать много нового о героях-соотечественниках.

http://www.stapravda.ru/20160930/uroki_u_stavropolskikh_kadetovermolovtsev_nachinayutsya_s_ekskur_96923.html