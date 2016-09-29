Ставропольцев приглашают на бесплатную экскурсию по городу

Жителей Ставрополя приглашают ближе познакомиться с достопримечательностями родного города – отправиться на увлекательную экскурсию. Она пройдет уже в эту субботу. Любознательные ставропольцы посетят достопримечательности краевого центра. Экскурсоводы расскажут им увлекательные истории и приведут интересные факты из жизни города. Записаться на прогулку можно по телефону 26-50-53.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160929/stavropoltsev_priglashayut_na_besplatnuyu_ekskursiyu_po_gorodu_96890.html