Обеспечение инвалидов средствами реабилитации обсудили на Ставрополье

Социально значимая проблема / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

Прошло заседание общественного совета при Ставропольском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

Как сообщили в ведомстве, кроме постоянных членов совета в заседании принял участие лидер Федерации профсоюзов Ставрополья Владимир Брыкалов. Основной темой встречи стало обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. Собравшиеся обсудили предварительные итоги года, а также актуальные вопросы социального обеспечения инвалидов. Как было отмечено, наметилась тенденция к увеличению уровня обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации, уменьшению сроков ожидания ТСР и протезно-ортопедических изделий. Как результат, значительное снижение числа обращений инвалидов с претензиями на качество и сроки обеспечения необходимыми изделиями. Так, отделением фонда в 2014 году не исполнено 35% заявок, в 2015-м – 10%, в текущем году планируется снизить данный показатель до пяти процентов.

Члены общественного совета выразили обеспокоенность возможным снижением объема средств федерального бюджета на будущий год, выделяемых для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Причиной может стать сложная экономическая ситуация. Учитывая социальную значимость данной проблемы, собравшиеся предложили обратиться в органы законодательной и исполнительной власти края с просьбой взять под строгий контроль финансирование одного из важнейших направлений деятельности отделения фонда.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20160928/obespechenie_invalidov_sredstvami_reabilitatsii_obsudili_na_stav_96848.html