Итоги иранского визита подвели на Ставрополье

Итоги иранского визита / «Ставропольская правда» от 28 сентября 2016 г.

В Торгово-промышленной палате СК подвели итоги недавнего визита на Ставрополье делегации из Ирана (провинции Гилян).

Напомним, целью приезда было изучение российского рынка сельскохозяйственной продукции, экспортной политики России в отношении зерновых, кормовых и масличных культур. В Ставропольском крае, где экспорт в 3 раза выше, чем импорт, выращивают практически все, что сейчас привлекает внимание иранских партнеров. Основной интерес представляют пшеница, кукуруза, ячмень.

Как сообщили в ТПП СК, гости побывали в ведущих сельхозпредприятиях края. По итогам визита достигнут ряд договоренностей. В частности, о сотрудничестве между ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» и сообществом финансистов свободной торгово-промышленной зоны Энзели Ирана, а также о поставках туда ячменя, кукурузы, кормовых, различного оборудования для сушки и обжаривания сыпучих пищевых продуктов. Речь также шла об установке на водоканалах Ставрополья спецоборудования по измерению количества хлора в воде. Предлагается поставка в Иран баранины, а также племенного поголовья овец, разводимых в хозяйствах края. Возможна также совместная реализация инвестиционных проектов в сфере первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, других направлениях агропромышленного комплекса, а также фармацевтической промышленности и туризма.

http://www.stapravda.ru/20160928/itogi_iranskogo_vizita_podveli_na_stavropole_96864.html