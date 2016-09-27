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27 сентября 2016 г.

Министр образования поздравил воспитателей края с профессиональным праздником

Министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Козюра поздравил всех работников дошкольных организаций с профессиональным праздником. В его письме отмечено:  «Обеспечение доступного и качественного образования для юных жителей Ставропольского края является одной из приоритетных наших задач. В Ставропольском крае более 800 дошкольных образовательных организаций. В 2016 году построено еще 6 детских садов. В сфере дошкольного образования трудятся более 24 тысяч человек, чьи будни наполнены любовью к детям, душевной чуткостью и сердечным теплом. Дошкольный возраст – важнейший период в жизни каждого ребёнка. Это время, когда формируется личность, закладываются основы характера человека. В этот период особую значимость приобретает возложенная на воспитателя задача по подготовке детей к школе. Свои знания и умения щедро дарят детям не только воспитатели, но и работающие в детских садах психологи, медики, помощники воспитателя, музыкальные работники, логопеды, инструкторы по физкультуре, повара. Дорогие друзья! В этот праздничный день благодарю вас за преданность делу, которому вы служите, за искреннюю любовь и внимание к детям, которых вы воспитываете, за душевную щедрость, которую вы дарите самым маленьким жителям нашего края. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть работа всегда приносит вам радость, а наградой за ваш благородный труд станут искренние улыбки и успехи ваших воспитанников!».

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160927/ministr_obrazovaniya_pozdravil_vospitateley_kraya_s_professional_96826.html
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