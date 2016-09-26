В Ставрополе защитники животных призвали людей не убивать братьев меньших

В Ставрополе в преддверии Всемирного Дня вегетарианца защитники прав животных провели акцию «Откройте сердца! Закройте бойни!». К Скверу декабристов они вышли с плакатами братьев наших меньших, зачастую убиваемых ради еды. Людей было немного, акция носила мирный характер. Как рассказал организатор Роман Фатулаев: их цель – призвать общество быть милосердными. Вегетарианцы раздали листовки прохожим, в которых объяснялось: почему нет необходимости убивать животных.

Отметим, что акция «Откройте сердца! Закройте бойни!» проводится в рамках Международной кампании «Марш за закрытие всех скотобоен», запущенной в 2012 году. За четыре года в ней приняли участие тысячи людей во Франции, Бельгии, Японии, Португалии, Австралии, США, Канаде и других странах. Во Всемирный День вегетарианца люди выходят на улицы с требованием остановить убийства невинных животных.

В этот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге, а первого октября защитники животных соберутся в Пензе.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160926/v_stavropole_zaschitniki_zhivotnykh_prizvali_lyudey_ne_ubivat_br_96815.html