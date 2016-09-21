Ставропольская паратриатлонистка стала участницей встречи с президентом Hоссии

Ставропольская спортсменка Анна Бычкова стала участницей встречи Президента РФ Владимира Путина с членами паралимпийской сборной России по летним видам спорта, состоявшейся вчера в Кремле.

Напомним, российская команда была отстранена Международным паралимпийским комитетом от прошедших в Рио-де-Жанейро Паралимпийских игр в полном составе. Под эти санкции попала и представительница Ставропольского Центра адаптивной физической культуры и спорта Анна Бычкова, которая должна была выступить в состязаниях по паратриатлону в классе РТ4 (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

Отметим, в этом году Анна Бычкова завоевала золото на чемпионате России и бронзу – на чемпионате мира в Нидерландах, который стал «генеральной репетицией» Игр в Бразилии.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160921/stavropolskaya_paratriatlonistka_stala_uchastnitsey_vstrechi_s_p_96714.html