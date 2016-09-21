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Архиерейский визит / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл встретится с потомками казаков в Чехии

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершает визит в Чехию, где у него запланированы встречи с казаками и потомками казаков, проживающими в этой стране, а также со священнослужителями. Владыку Кирилла встречали архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил, духовенство и казаки. Российская делегация во главе с митрополитом Кириллом посетила храм Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах и Православный сектор Ольшанского мемориала. На могилах казаков владыка совершил заупокойную литию. В этот же день делегация посетила собор Святого Николая и собор Святого Вита, считающиеся шедеврами готической архитектуры и символами Праги.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160921/mitropolit_stavropolskiy_i_nevinnomysskiy_kirill_vstretitsya_s_p_96694.html
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