Минспорта РФ поддержано строительство новых спортивных объектов на Cтаврополье

В Москве состоялась рабочая встреча Министра спорта РФ Виталия Мутко и Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. В ней также принял участие краевой министр физической культуры и спорта Роман Марков.

Обсуждены вопросы развития инфраструктуры профессионального и массового спорта в крае. В частности, глава региона представил федеральному Министру проекты двух крупных объектов, которые предполагается разместить на территории училища олимпийского резерва в Ставрополе.

Один из них – физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом площадью более 1 тысячи квадратных метров, залами для занятий другими видами спорта и зрительскими трибунами на 550 мест. Объект спроектирован с учетом современных мировых стандартов, он позволит в любое время года на высоком уровне проводить соревнования по баскетболу, гандболу, волейболу, мини-футболу и другие.

Второй площадкой должен стать легкоатлетический манеж с дорожками для спринтерского и барьерного бега, секторами для прыжков в длину, толкания ядра, метания молота и диска.

Оба объекта планируется использовать как для подготовки спортсменов-олимпийцев, так и для массового спорта. В том числе, они рассчитаны для проведения занятий адаптивной физкультурой.

Суммарная стоимость проектов составляет около 350 миллионов рублей. Реализовать их в сравнительно короткие сроки регион может лишь с условием федеральной поддержки.

Виталий Мутко положительно оценил качество подготовленных проектов. Он поддержал инициативу главы региона о включении новых объектов в федеральную целевую программу развития физкультуры и спорта. Предполагается, что их строительство получит софинансирование из российской казны и будет завершено до конца 2018 года.

Также достигнута договоренность о строительстве до 2020 года в рамках федеральной целевой программы трех комплексов игровых видов спорта – в Минеральных Водах, Ессентуках и Кисловодске.

Минспорта РФ и Правительство края в ближайшее время детально проработают соответствующие вопросы.

На встрече также были обсуждены задачи, связанные со строительством в крае пяти тренировочных баз к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Напомним, что весной этого года Виталий Мутко и Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве между Минспорта РФ и Правительством края. Оно касается развития профессионального и массового спорта, а также спортивной инфраструктуры на Ставрополье.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160921/minsporta_rf_podderzhano_stroitelstvo_novykh_sportivnykh_obektov_96712.html