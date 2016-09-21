Минспорта РФ поддержано строительство новых спортивных объектов на Cтаврополье
В Москве состоялась рабочая встреча Министра спорта РФ Виталия Мутко и Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. В ней также принял участие краевой министр физической культуры и спорта Роман Марков.
Обсуждены вопросы развития инфраструктуры профессионального и массового спорта в крае. В частности, глава региона представил федеральному Министру проекты двух крупных объектов, которые предполагается разместить на территории училища олимпийского резерва в Ставрополе.
Один из них – физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом площадью более 1 тысячи квадратных метров, залами для занятий другими видами спорта и зрительскими трибунами на 550 мест. Объект спроектирован с учетом современных мировых стандартов, он позволит в любое время года на высоком уровне проводить соревнования по баскетболу, гандболу, волейболу, мини-футболу и другие.
Второй площадкой должен стать легкоатлетический манеж с дорожками для спринтерского и барьерного бега, секторами для прыжков в длину, толкания ядра, метания молота и диска.
Оба объекта планируется использовать как для подготовки спортсменов-олимпийцев, так и для массового спорта. В том числе, они рассчитаны для проведения занятий адаптивной физкультурой.
Суммарная стоимость проектов составляет около 350 миллионов рублей. Реализовать их в сравнительно короткие сроки регион может лишь с условием федеральной поддержки.
Виталий Мутко положительно оценил качество подготовленных проектов. Он поддержал инициативу главы региона о включении новых объектов в федеральную целевую программу развития физкультуры и спорта. Предполагается, что их строительство получит софинансирование из российской казны и будет завершено до конца 2018 года.
Также достигнута договоренность о строительстве до 2020 года в рамках федеральной целевой программы трех комплексов игровых видов спорта – в Минеральных Водах, Ессентуках и Кисловодске.
Минспорта РФ и Правительство края в ближайшее время детально проработают соответствующие вопросы.
На встрече также были обсуждены задачи, связанные со строительством в крае пяти тренировочных баз к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Напомним, что весной этого года Виталий Мутко и Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве между Минспорта РФ и Правительством края. Оно касается развития профессионального и массового спорта, а также спортивной инфраструктуры на Ставрополье.