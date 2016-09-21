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21 сентября 2016 г.
Груз образования / «Ставропольская правда» от 21 сентября 2016 г.

Какой оптимальный для здоровья вес ранца школьника?

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю организовало «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Всего проведено около полутысячи консультаций, в том числе и подразделениями при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». Основными темами «горячей линии» стали критерии качества одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских товаров. Среди обращений также возможность обмена и возврата детской продукции ненадлежащего качества: игрушек, обуви, велосипедов, колясок, мебели, изделий по уходу за малышами и другой продукции.

Какой должен быть вес ранца для ребенка, максимальный вес учебника и письменных принадлежностей, которые укладываются в рюкзак?

Кстати, согласно требованиям и правилам СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», вес ранца без учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не более 700 граммов. Но это сам ранец, а сколько он может весить вместе с содержимым? Не стоит забывать, что ребенку в школе нужны еще и сменная обувь, и спортивная форма. Добавьте к этому булочки, бутерброды и фрукты, которые заботливые родители дают детям с собой в школу.

Ортопедические нормы ограничивают вес школьного рюкзака от десяти до пятнадцати процентов от веса ребенка. То есть если учащийся весит 30 кг, то вес ранца с учебниками и сменной

обувью не может превышать 4,5 килограмма. В 2010 были утверждены новые требования к весу учебников и письменных принадлежностей. Он не должен превышать для учащихся первых-вторых классов более 1,5 килограмма, третьих-четвертых более 2, пятых-шестых более 2,5, седьмых – восьмых более 3,5, девятых – одиннадцатых более 4 килограммов.

В действительности же, как показывает практика, дети носят тяжести гораздо больше. Понятно, почему уже за первые три года школьной жизни осанка нарушается у половины детей. Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН, вес учебника не должен быть более 300 граммов для первых-четвертых, 400 – пятых-шестых, 500 – седьмых-девятых, 600 граммов для десятых-одиннадцатых. Как же облегчить жизнь ребенку, ведь содержимое школьного ранца влияет не только на осанку и позвоночник, но и на зрение. По статистике, за 5 лет учебы зрение падает у трети всех учащихся.

Как же максимально обезопасить своего школьника в этом случае? Как советуют специалисты, во-первых, стоит провести инвентаризацию содержимого рюкзака, чтобы в нем не было лишних вещей или учебников, которые не требуются на уроках. Во-вторых, важно покупать ортопедические ранцы. Как утверждают врачи, особенно вредно носить вместительный ранец на одном ремне через плечо. Могут развиться искривление позвоночника, нарушение осанки. Школьные сумки иногда становятся причиной болей в области шеи, плеч и поясницы. Ношение рюкзака признано более эргономичным. Чтобы осанка не нарушалась, врачи рекомендуют, во-первых, сидеть на уроках прямо и, во-вторых, стараться носить школьные тяжести не на одном плече, а за спиной. Спасением ситуации могут стать электронные копии учебников, о которых сегодня много говорится. В ряде регионов страны этот опыт весьма успешно себя оправдал, а самое главное, с пользой для здоровья.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» подготовило и распространило среди населения памятки на темы «Какой должна быть детская обувь», «Защита прав потребителей при продаже детских товаров», «Как правильно выбрать школьную форму», «Выбираем школьные принадлежности»; листовки «Как организовать режим дня школьника». Всего распространено 1600 таких памяток и листовок.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160921/kakoy_optimalnyy_dlya_zdorovya_ves_rantsa_shkolnika_96695.html
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