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20 сентября 2016 г.

В Ставрополе осуждена мать ребенка, утонувшего в ванне

Суд Промышленного района Ставрополя вынес приговор по уголовному делу гражданки, 1992 года рождения, по факту причинения смерти по неосторожности. Подсудимая в декабре 2015 года, купая малолетнего сына, 2014 года рождения, в душевой кабине ванной комнаты в квартире, оставила его без присмотра в наполненной водой чаше душевой кабины, а сама направилась в спальную комнату к другому малолетнему сыну. Оставшись без присмотра, мальчик утонул. Прибывшие на место сотрудники бригады скорой помощи оказали ему первую медицинскую помощь, восстановили сердечную деятельность и доставили его в городскую детскую клиническую больницу имени Г. К. Филиппского, где он умер в результате остановки сердца.

Суд признал маму виновной в причинении смерти по неосторожности, назначив ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 месяца, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160920/v_stavropole_osuzhdena_mat_rebenka_utonuvshego_v_vanne_96686.html
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