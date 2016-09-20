В Ставрополе осуждена мать ребенка, утонувшего в ванне

Суд Промышленного района Ставрополя вынес приговор по уголовному делу гражданки, 1992 года рождения, по факту причинения смерти по неосторожности. Подсудимая в декабре 2015 года, купая малолетнего сына, 2014 года рождения, в душевой кабине ванной комнаты в квартире, оставила его без присмотра в наполненной водой чаше душевой кабины, а сама направилась в спальную комнату к другому малолетнему сыну. Оставшись без присмотра, мальчик утонул. Прибывшие на место сотрудники бригады скорой помощи оказали ему первую медицинскую помощь, восстановили сердечную деятельность и доставили его в городскую детскую клиническую больницу имени Г. К. Филиппского, где он умер в результате остановки сердца.

Суд признал маму виновной в причинении смерти по неосторожности, назначив ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 месяца, сообщили в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/v_stavropole_osuzhdena_mat_rebenka_utonuvshego_v_vanne_96686.html