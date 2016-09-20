Отец-алиментщик арестован на 11 суток за долг в 300 тысяч рублей

Судебные приставы Изобильненского района привлекли алиментщика к административной ответственности. Дело в том, что мужчина, лишенный родительских прав, не помогал четверым несовершеннолетним отпрыскам. Дети находятся под опекой в приемной семье, но это не лишает горе-отца ответственности. В итоге мужчина накопил задолженность около 300 тысяч рублей. Поскольку уведомления судебного пристава о необходимости погашения долга неплательщик игнорировал, работник службы составил административный протокол и направил его на рассмотрение в суд. Судья определил наказание для нерадивого отца – арест на 11 суток, сообщает пресс-служба УФССП России по краю. Теперь, если мужчина не погасит задолженность по алиментам, то впоследствии ему грозит уголовная ответственность.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20160920/otetsalimentschik_arestovan_na_11_sutok_za_dolg_v_300_tysyach_ru_96671.html