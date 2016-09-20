На Ставрополье появится пищевое машиностроение

На прошлой неделе на Ставрополье с рабочим визитом побывал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он встретился с губернатором Владимиром Владимировым и промышленниками региона, посетил ряд крупных промышленных производств и поучаствовал в торжественной церемонии передачи учебным заведениям края школьных автобусов, приобретенных в рамках федеральной программы поддержки отечественной автомобильной промышленности на 2016 год.

Благодаря усилиям правительства края Ставрополье было включено в вышеназванную программу. В результате автопарк школ пополнился семнадцатью новыми автобусами. Губернатор Владимир Владимиров и министр энергетики, промышленности и связи СК Виталий Хоценко на площади Ленина краевой столицы вручили ключи от новеньких машин директорам образовательных учреждений. Эти автобусы позволят осуществлять подвоз 422 ребят, всего же для Ставрополья в рамках программы планируется закупить 26 школьных автобусов. Денис Мантуров и Владимир Владимиров оценили высокое качество новых машин и их системы безопасности, пообщались с руководителями школ.

Одно из учебных заведений, которое получило в этот день новый автобус ПАЗ, – грачевская школа № 1.

– Это долгожданный подарок. Наш школьный автобус уже выработал свой ресурс в 10 лет, и по современным требованиям безопасности возить на нем детей запрещено, – рассказала директор школы № 1 села Грачевка Ирина Немчинова. – Машина оборудована специально для перевозки детей – она более комфортна, есть специальные системы безопасности, в том числе ремни безопасности, система ГЛОНАСС. Школьные автобусы нужны нам не только для подвоза детей, которые живут далеко от школы, но и дадут больше возможностей нашим ученикам для участия в выездных спортивных соревнованиях, творческих смотрах, экскурсиях.

Как было отмечено, на сегодняшний день автопарк ставропольских учебных заведений края насчитывает 467 автобусов, которые осуществляют подвоз 16393 учеников.

Одно из промышленных предприятий, которое посетил федеральный министр, – мировой лидер по производству синтетических сапфиров АО «Монокристалл», входящее в «Концерн Энергомера». Здесь состоялась церемония запуска комплекса по выпуску кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров.

Как сообщил президент АО «Концерн Энергомера» Владимир Поляков, этим событием завершается реализация инвестпроекта, на осуществление которого ушло два года, а стоимость его составила более 2 млрд рублей, из которых 320 млн руб. было получено благодаря включению предприятия в федеральные программы господдержки по линии Минпромторга РФ.

– Это позволило удвоить объемы производства в натуральном выражении и сохранить технологическое лидерство в мире, – сказал Владимир Поляков. Он напомнил, что сегодня покупателями продукции предприятия является ряд международных компаний – флагманов в сфере электроники.

Разработка собственной технологии, позволяющей выращивать сапфиры массой от 120 до 440 килограммов, а также отладка серийного выпуска таких кристаллов стартовала на заводе в 2015 году. Такое производство сегодня не имеет аналогов в мире. Из сверхбольших сапфиров планируется изготавливать сапфировые пластины диаметром от 6 дюймов для производства светодиодов.

На встрече с коллективом завода Денис Мантуров отметил:

– С инициативой стимулировать развитие этого производства выступило правительство края, когда мы только начинали запускать новые механизмы поддержки крупных инвестпроектов. Это способствовало тому, что «Монокристалл» является важным элементом экономики и экспортного потенциала региона и страны в целом.

– Такие события помогают нашему краю стать сильнее и успешнее. Мы развиваем собственную промышленность, технологический потенциал, экспортные возможности, заботясь таким образом и о благополучии региона и людей, – прокомментировал событие глава Ставрополья.

Денис Мантуров и Владимир Владимиров посетили также одно из крупнейших машиностроительных предприятий края – ставропольский завод «Сигнал».

Во время осмотра производственных помещений завода гостям рассказали, что год назад в рамках федеральной программы по развитию электронной базы и радиотехники здесь было завершено два крупных ивестпроекта общей стоимостью более 1,2 млрд рублей. Это способствовало увеличению объема отгруженной предприятием продукции. В 2015 году он составил около 3,9 млрд рублей с ростом 80,9%, в первом полугодии 2016 года – 1,4 млрд рублей, что на 35,5% превышает уровень аналогичного периода 2015 года.

На встрече министра с промышленниками и предпринимателями региона, которая состоялась в правительстве края, обсуждались насущные проблемы крупного бизнеса, такие как порядок налогообложения и кредитования, поддержка в продвижении отечественных товаров не только в нашей стране, но и за рубежом. Денис Мантуров на этой встрече заявил о том, что на Ставрополье будут развивать новый вид промышленности, который предстоит построить с нуля, пищевое машиностроение. Он активно призвал промышленников края включаться в эти проекты, вносить собственные предложения и идеи и обещал всестороннюю поддержку федеральных властей.

– Это совершенно неправильно, что в регионе, производящем столько разнообразного сельхозсырья, выращивающем столько видов агрокультур в колоссальных объемах, нет собственного машиностроения для пищевой перерабатывающей отрасли, – отметил он.

В ходе пресс-конференции по итогам визита министр сообщил, что в нашем крае будет создан региональный фонд поддержки промышленности, аналогичный федеральной структуре, средства в который будут поступать из центра. Эта мера позволит использовать финансовые средства более эффективно, к тому же доступ к господдержке получат не только крупные проекты, как это было раньше, но и средние с малыми, стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей. Это своевременная новация для регионов – заниматься «малышами» на федеральном уровне сложно. Договоренность о создании новой структуры в крае была достигнута на состоявшейся встрече с губернатором Владимиром Владимировым.

Федеральный министр отметил положительную динамику развития промышленности в нашем крае – индекс промпроизводства на Ставрополье в текущем году за 8 первых месяцев составил 107,1%, что заметно выше среднероссийского показателя, который в этом году колеблется у отметки 100%.

За январь – август 2016 года объем отгруженной продукции в краевой обрабатывающей промышленности увеличился на 10,1%, составив более 163 млрд рублей. А по темпам прироста промышленного производства Ставрополье находится на шестом месте в стране. С 2013 по 2015 год в крае реализовано девять инвестпроектов. И в этом году ожидается запуск 10 предприятий стоимостью около 18 млрд рублей, которые дадут региональному рынку труда до тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест.

Как отметил губернатор, Ставрополье входит в число лидеров в России и по объему использования средств федерального Фонда поддержки промышленности, благодаря которым открываются новые предприятия.

http://www.stapravda.ru/20160920/na_stavropole_poyavitsya_pischevoe_mashinostroenie_96703.html