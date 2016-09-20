На Ставрополье полицейский устроил ДТП на встречной полосе со смертельным исходом

В Изобильненском районе 24-летний участковый уполномоченный полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по Ставрополю подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть мужчины, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, ночью 25 июля участковый, двигаясь на автомобиле марки «Опель Астра» в Ставрополь, на 296-м километре автодороги Ставрополь – Батайск, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся ему навстречу автомашиной «Лада Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия 47-летний водитель «Лады Приоры» скончался на месте.

В отношении сотрудника полиции Главным управление МВД России по краю, рассказали в пресс-службе ведомства, проводится служебная проверка. Вопрос о его дальнейшем прохождении службы будет решаться после вынесения судебного решения.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160920/na_stavropole_politseyskiy_ustroil_dtp_na_vstrechnoy_polose_so_s_96669.html