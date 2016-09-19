В Ставрополе быстрая езда закончилась гибелью водителя «Ссан Йонга»

17 сентября около 22 часов водитель внедорожника «Ссан Йонг», двигаясь по улице Доваторцев со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением, не справился с управлением, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Водитель наехал на бордюрный камень и опору ЛЭП. От полученных травм на месте ДТП скончался водитель – 24-летний ставропольчанин, пассажирка – 18-летняя девушка с серьезными ранениями головы доставлена в реанимацию.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160919/v_stavropole_bystraya_ezda_zakonchilas_gibelyu_voditelya_ssan_yo_96651.html