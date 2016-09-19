В Невинномысске задержан подозреваемый в убийстве 11-летней давности

Фото: из архива газеты «СП»

В Невинномысске заключен под стражу 30-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, совершенном в 2005 году. Следственными органами возобновлено производство предварительного следствия по уголовному делу. По данным следствия, 25 мая 2005 года подозреваемый, находясь около одного из кафе в Невинномысске, в ходе конфликта, возникшего между ним и ранее не знакомым 30-летним мужчиной, в результате взаимных оскорблений, нанес ему несколько ударов ножом, один из которых в грудь. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый с места совершения преступления скрылся. Сейчас он установлен и доставлен в следственный отдел по Невинномысск у СУ СКР по краю, рассказали в пресс-службе ведомства.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160919/v_nevinnomysske_zaderzhan_podozrevaemyy_v_ubiystve_11letney_davn_96661.html