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19 сентября 2016 г.

В Невинномысске задержан подозреваемый в убийстве 11-летней давности

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Фото: из архива газеты «СП»

В Невинномысске заключен под стражу 30-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, совершенном в 2005 году. Следственными органами возобновлено производство предварительного следствия по уголовному делу. По данным следствия, 25 мая 2005 года подозреваемый, находясь около одного из кафе в Невинномысске, в ходе конфликта, возникшего между ним и ранее не знакомым 30-летним мужчиной, в результате взаимных оскорблений, нанес ему несколько ударов ножом, один из которых в грудь. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый с места совершения преступления скрылся. Сейчас он установлен и доставлен в следственный отдел по Невинномысск у СУ СКР по краю, рассказали в пресс-службе ведомства.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160919/v_nevinnomysske_zaderzhan_podozrevaemyy_v_ubiystve_11letney_davn_96661.html
Фотография к статье В Невинномысске задержан подозреваемый в убийстве 11-летней давности
Фото: из архива газеты «СП»
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В Невинномысске задержан подозреваемый в убийстве 11-летней давности
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