В Кисловодске прошла спартакиада работников здравоохранения Ставропольского края

В Кисловодске на базе детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» прошла традиционная спартакиада работников здравоохранения Ставропольского края, организованная отраслевым профсоюзом.

Команды медиков из 24 учреждений состязались в эстафете, прыжках в длину с места, волейболе, настольном теннисе, перетягивании каната, в метании дротиков, стрельбе из пневматической винтовки и шахматах. В командный зачет шло и выступление в конкурсах: художественной самодеятельности и оказания первой медицинской помощи.

По итогам всех испытаний победу одержала команда Ставропольской городской клинической больницы №2, второе место заняла дружина Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1, а тройку призёров замкнули представители Ставропольского государственного медицинского университета.

http://www.stapravda.ru/20160919/v_kislovodske_proshla_spartakiada_rabotnikov_zdravookhraneniya_s_96629.html