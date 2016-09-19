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Ставропольские рукопашники – лучшие / «Ставропольская правда» от 20 сентября 2016 г.

Ставропольские рукопашники успешно выступили на Всероссийском турнире в Анапе

Ставропольские рукопашники успешно выступили на Всероссийском турнире в Анапе

В Анапе в спорткомплексе «Витязь» под эгидой Минспорта России прошел Всероссийский турнир по рукопашному бою. Соревнования собрали более 350 участников в составах 25 команд, боровшихся за награды в трех возрастных и 39 весовых категориях.

Ставропольский край был представлен 51 спортсменом. В общей сложности наши рукопашники завоевали 29 наград, пять из которых золотые, а десять – серебряные. Среди победителей специалисты отметили Саламбека Джабраилова (46 кг, ДЮСШ Андроповского района, тренеры Л. Лабазанов и А. Ибрагимов) и Михаила Аветисяна (60 кг, ДЮСШ Труновского района, тренер В. Деденев); Константина Карагезова (65 кг, ДЮСШ Андроповскго района, Л. Лабазанов) и Валерию Девятайкину (55 кг, ДЮСШ Андроповского района, Л. Лабазанов) – все в возрасте 16-17 лет, а также Ксению Назаренко (14-15 лет, 60 кг, ДЮСШ единоборств города Ставрополя, тренер А. Первых). Специального приза памяти героев-рукопашников были удостоены Вадим Месиков (спортклуб «Легион» Предгорного района, тренер С. Абрамян) и Артур Бабаян (ДЮСШ Труновского района, В. Деденев).

Командное первенство во всех трех возрастах выиграли ставропольцы, ставшие лучшими и в общекомандном зачете. Победители и призеры получили право участия в первенстве России в Орле в марте 2017 года.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160919/stavropolskie_rukopashniki_uspeshno_vystupili_na_vserossiyskom_t_96647.html
Фотография к статье Ставропольские рукопашники успешно выступили на Всероссийском турнире в Анапе
Ставропольские рукопашники успешно выступили на Всероссийском турнире в Анапе
Ставропольские рукопашники успешно выступили на Всероссийском турнире в Анапе
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Ставропольские рукопашники успешно выступили на Всероссийском турнире в Анапе
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