Пять современных многофункциональных спортивных площадок открыли в Пятигорске

Пять универсальных спортивных площадок, построенных по самым современным технологиям, торжественно открыли в Пятигорске.

Новые спортивные объекты появились на территориях городских школ №2, 5, 12, лицея №20 и на улице Заречной (микрорайон «Водник»). Площадки подходят для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, другими видами спорта и физической культуры. Предназначены новые спорткомплексы не только для школьных уроков. Во второй половине дня они будут доступны всем желающим. Стоимость каждого объекта – около восьми миллионов рублей. Осуществить проект удалось благодаря программе «Газпром – детям», поддержке администрации города и фонда «Будущее Пятигорска».

http://www.stapravda.ru/20160919/pyat_sovremennykh_mnogofunktsionalnykh_sportivnykh_ploschadok_ot_96628.html